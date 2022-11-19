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Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Levya, Rykhliuk, Cemre Nur Domaç, Hazal Selin Arifoğlu, Kharchenko, Duygu Düzceler (Pınar Atasever, Ceren Çağlar Baysal)

Bolu Belediyespor: Dixon, Anisova, Cansu Aydınoğulları, Kodola, Ceren Kapucu, Hande Korkut (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Elisa Tuana Köse, Selin Navruz, Ece Kozdere)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 87 dakika (26, 32, 29)





ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

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