Adana'da uyuşturucuya karşı basın açıklaması yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde bir grup, uyuşturucuya karşı basın açıklaması düzenledi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Seyhan İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, "Adana uyuşturucuya dur de gençliğine sahip çık" yazılı pankart taşıdı.
Grup adına konuşan HÜDA PAR İlçe Başkanı Fethullah Beyazçiçek, uyuşturucunun, insan sağlığına ve topluma zarar verdiğini söyledi.
Uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğunu belirten Beyazçiçek, "Uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmeli, bu bataklığa bulaşan kişilere kucak açılmalı ve kurtarılmaları için ne gerekiyorsa yapılmalıdır." dedi.
Basın açıklamasına HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir de katıldı.