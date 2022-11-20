Adana'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çamlıbel Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katında oturan Mehmet Nuri Soner'e (68), evin dışından silahla ateş açıldı.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaşamını yitirdiğini belirlediği Soner'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ev ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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