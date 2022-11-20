Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası Adana'da yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Merkez Park'ta organize edilen şampiyonada farklı kategorilerinde 450 sporcu mücadele etti.



Dereceye giren sporculara madalyalarını İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Kategorilerde sıralama şöyle oluştu:

- Büyük Erkekler (10 kilometre)

1- Ramazan Baştuğ

2- Ersin Tekal

3- Abdullah Tuğluk





- Büyük kadınlar (8 kilometre)

1- Özlem Kaya Alici

2- Derya Kunur

3- Gamze Yaşar





- 23 yaş altı kadınlar (8 kilometre)

1- Sabriye Güzelyurt

2- Urkuş Işık

3- Yonca Kutluk





- 23 yaş altı erkekler (10 kilometre)

1- Hakan Buğanli

2- Azat Demirtaş

3- Ahmet Mutlu





- 20 yaş altı erkekler (6 kilometre)

1- Enbiya Yazıcı

2- Utku Göler

3- İsmail Taşyürek





- 20 yaş altı kadınlar (4 kilometre)

1- Ayça Fidanoğlu

2- Pelinsu Şahin

3- Edibe Yağız





- 18 yaş altı kadınlar (3 kilometre)

1- Elif Naz Köseoğlu

2- Döndü Kübra Boyraz

3- Ceyda Melek Pınar





- 18 yaş altı erkekler (4 kilometre)

1- Ali Tunç

2- Yasin Ozan

3- Bedirhan Güven





- 16 yaş altı takımlar

1- Kars Kros Takımı

2- Van Kros Takımı

3- Nevşehir Belediyesi Kros Takımı

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