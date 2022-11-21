Adana'da kaldıkları evde uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla Anadolu Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 lira ele geçirdi.

Bunun üzerine ikametteki M.L, D.L. ve E.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.L. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.