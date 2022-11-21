Adana'da FETÖ üyeliğinden aranan kişi jandarmanın denetiminde yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan bir kişi jandarma ekiplerinin denetiminde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetim sırasında şüphelendiği bir aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde araçtaki bir kişinin FETÖ üyeliğinden arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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