Adana'da 336 kilogram tütün ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekiplerince bir araçta 336 kilogram tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdiği denetim sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 336 kilogram tütün ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki bir kişiyi gözaltına aldı.



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