Adana'da kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.

Güneri Caddesi'nde 01 AKT 970 plakalı otomobil sürücüsü, Nuri Dağlı'nın kullandığı 01 RS 668 plakalı aracı geçmek isterken önce bu araca sonra kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle araçlarda ve direkte hasar oluştu.

Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



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