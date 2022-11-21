Ecrin'in adının okuluna verilmesi ailesinde buruk sevinçle karşılandı

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - İstanbul'daki terör saldırısında eşi Yusuf ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'i kaybeden, kendisi de yaralanan Mevlüdiye Meydan, kızının adının okuluna verilmesini buruk sevinçle karşıladı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar ve ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan'ın isimlerinin okullarda yaşatılacağını açıklamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ecrin'in 4'üncü sınıfta okuduğu Mithatpaşa İlkokulu'nun adı, "Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu" olarak değiştirildi. Okul tabelasının da bu hafta içerisinde değiştirileceği bildirildi.

Ecrin, ara tatil sonrasındaki ilk derste sınıfında öğrenci arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, Ecrin'in sırasına fotoğrafı ve çiçekler konuldu.

- Hayali mimar olmaktı

Anne Mevlüdiye Meydan, AA muhabirine, Ecrin'in okuduğu Mithatpaşa İlkokulu'nun adının "Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu" olduğunu haber aldığını dile getirdi.

Karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Meydan, şöyle konuştu:

"İlk başta acım çok tazeydi. Hiç kimseyi görmek istemiyordum. Kameralara konuşmak canımı çok acıtıyordu. Şimdi sadece kızım unutulmasın istiyorum. Benim çocuğuma ne yaptıklarını herkes görsün. O daha 9 yaşındaydı, hayali vardı, mimar olacaktı. Çizim yeteneği vardı. Ecrin'e ne yapıldığını herkes görsün. Ecrin unutulmasın istiyorum. Tek istediğim bu."

Kızının okulunu çok sevdiğini belirten Meydan, "Okulu, okumayı çok seviyordu. Hasta olduğu zaman bile 'anne ne olur ben kötüleşirsem öğretmenim haber verir, anneannem gelir beni alır' diyordu. Bazı çocuklar büyürken annelerini belki biraz zorlar ama benim kızım beni hiç incitmedi. Büyüdü gitti güzel kuzum." diye konuştu.

- Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, anne Mevlüdiye Meydan'ın da arasında olduğu 81 kişi yaralanmıştı.

Mevlüdiye Meydan tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ailenin İstanbul'a Yusuf Meydan'ın kardeşinin nişanı için gittiği öğrenilmişti. Baba ve kızının cenazesi, 14 Kasım'da defnedilmişti.





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