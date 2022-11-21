GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ operasyonunda 68 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 75 şüpheliden 68'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda yapılan 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, iki farklı grubun örgütsel sohbet toplantılarına devam ettiği, bazılarının firari FETÖ'cülere sahte kimlik ayarlayarak illegal yollardan yurt dışına kaçışlarını sağladığı, bazı örgüt mensuplarının da öğrenci evlerine yönelik yeniden yapılanma içerisinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, örgüte finans sağladıkları ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarına "gaybubet evi" ayarladıklarını da tespit eden polis, ayrıca zanlıların sosyal medya hesapları üzerinde çalışma yürüttü.

Çalışmada, bazı şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla "örgüt tabanını diri tutmak" ve FETÖ'ye yeni eleman kazandırmak amacıyla propaganda yaptığı saptandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 75 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 68'i yakalandı. Adreslerde, F serisi 1 dolar ile örgütsel kitaplar ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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