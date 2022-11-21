Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan firari şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıvrıklı Mahallesi'nde denetim yaptı.

Çalışmada, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.