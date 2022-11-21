Adana'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, D-400 kara yolu Yılankale mevkisinde Ruşen Ali Ağzıdeli yönetimindeki 34 ELZ 90 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ağzıdeli, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağzıdeli, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.









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