Adana'da polis denetimlerinde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 14-20 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 66 tabanca, 19 av tüfeği ve 15 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 1095 mermi ve 118 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 3 otomobil, 28 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 426 şüpheli de yakalandı.

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