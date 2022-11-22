Adana'da çıkan kavgada komşusunu bıçaklayan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde halı silkeleme meselesi nedeniyle çıkan kavgada üst kattaki komşusunu bıçakla ağır yaralayan sanık hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla kasten yaralama" suçlamasıyla 9 Şubat'ta tutuklanan Y.K. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık ile müşteki T.N'nin Dumlupınar Mahallesi'nde altlı üstlü oturan iki komşu oldukları, olay günü halı silkeleme meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşadıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.K'nin müştekiye bıçakla saldırıp yaşamını tehlikeye sokacak ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde ağır yaraladığı anlatıldı.

Müştekinin sanık Y.K'den şikayetçi olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Y.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.



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