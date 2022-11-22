Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, yaylı çalgılar oda müziği konseri verecek

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ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaylı çalgılar oda müziği konseri verecek.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek konseri, Güvenlik Kuvvetleri bandosu yardımcı şefi Murat Menket yönetecek.

Konserde, Antonio Vivaldi'nin "İkili Keman Konçertosu, Mozart'ın "Divertimento" ve Bach'ın "İkili Keman Konçertosu" ile "5 numaralı Piyano Konçertosu" eserleri seslendirilecek.

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