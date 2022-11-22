Adana’da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.​​​​​​​

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