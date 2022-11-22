Pozantı'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçatekir Yaylası Toros Caddesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan hırsızlık şüphelileri E.Y. ve C.D. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklandı, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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