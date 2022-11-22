Adana Devlet Tiyatrosu aralıkta 4 oyun sahneleyecek

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ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu aralıkta 4 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

1-3 Aralık'ta "Macbeth", 6-10 ve 13-17 Aralık'ta "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu", 21-24 Aralık'ta "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", 27-28 Aralık'ta "Komik Para" adlı oyunlar Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyun 1-2 Aralık ve 14-16 Aralık'ta, Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

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