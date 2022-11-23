Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'da aracında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık B.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, otomobilinde gece saatlerinde banknot içine sarılı uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ve sanığın benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak B.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ç, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı B.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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