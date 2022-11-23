Adana'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedaviye alındı.



M.A'nın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait 01 AER 160 plakalı pikap, Himmetli Mahallesi'nde devrildi.

Yaralanan sürücü, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Saimbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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