Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın adı Adana'da kütüphanede yaşatılacak

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ADANA (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın adı, silah arkadaşlarınca Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ilkokula yaptırılan kütüphaneye verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyeti esnasında, 11 Eylül'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın gazi arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mahmut Çertmek ve diğer silahlı arkadaşları, Tufanbeyli ilçesindeki Yalmanlı İlkokulu'na 5 bin kitaplık kütüphane kurdu.

Şehit Harun Yıldırım'ın isminin verildiği kütüphanenin açılışı, babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım ile Tufanbeyli Kaymakamı Abdulhamit Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Okunan duaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi şehit babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım tarafından kesildi.

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