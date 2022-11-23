Adana'daki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri hakim oldu.

İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki park, doğal güzellikleri, şelalesi ve ahşap kameriyeleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden oldu.

Parkın bitki örtüsü, mevsimin simgelerinden sarı ve kırmızının tonlarını aldı.



Ziyaretçiler, hem parkı fotoğrafladı hem de ağaçların arasında piknik yaptı.

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