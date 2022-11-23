Adana'da bir kişinin uyurken öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin uyuduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Misafir olarak gittiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde uyuyan Medeni Nazlı'nın (58) 21 Ekim'de balkondan ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Medeni Nazlı'nın zanlı O.C'nin 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla cinayetin işlendiği iddia edildi.

Nazlı, ağabeyinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde uyurken 21 Kasım'da balkondan ateş açılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.