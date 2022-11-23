Adana'da bir kişinin uyurken öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin uyuduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Misafir olarak gittiği Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağabeyinin evinde uyuyan Medeni Nazlı'nın (58) 21 Ekim'de balkondan ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Medeni Nazlı'nın zanlı O.C'nin 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla cinayetin işlendiği iddia edildi.
Nazlı, ağabeyinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde uyurken 21 Kasım'da balkondan ateş açılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.