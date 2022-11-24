Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu

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ADANA (AA) - Adana'da park halindeyken kundaklanan otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobilden alevler yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Hasar meydana gelen otomobilde ve çevresinde inceleme yapan ekipler, aracın motosikletle olay yerine gelen iki şüpheli tarafından kundaklandığını tespit etti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





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