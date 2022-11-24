Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama kapsamında ilçenin 12 noktasında denetleme alanları oluşturuldu.

Buralardaki çalışmada 942 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olan 4 kişiyi yakaladı.

Denetimlerde, kurallara uygun olmayan 3 araç trafikten men edildi, 15 araç sahibine ise 20 bin 712 lira ceza uyguladı.

Çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet ise işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.



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