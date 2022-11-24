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Çukurova ve Amik Ovası'nda buğday tohumları toprakla buluşuyor

AA

Çukurova ve Amik Ovası'nda buğday tohumları toprakla buluşuyor

ADANA (AA) - Çukurova ve Amik Ovası'nda çiftçiler, sonbahar yağışlarının ardından ekime hazır hale gelen tarlalarında buğday tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Kasım ayındaki yağışların Adana'daki tarlaları "beslemesi", Türkiye'de ilk buğday hasadının yapıldığı kentte üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Tarlaları ekime hazır hale gelen Adana'daki üreticiler, taban gübresiyle buluşturdukları topraklarına, traktörlerine taktıkları "mibzer" adı verilen makineyle buğday tohumu atıyor.

Çiftçiler, tarlalarında tarımsal aletlerle toprak düzleme işlemi de yaparak buğday ekimi mesaisini tamamlıyor.

Buğday üreticiliği de yapan Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı Osman Bağış, AA muhabirine, yılın 12 ayı tarımsal üretim yapılabilen Çukurova'nın dünyanın en verimli ovalarından olduğunu söyledi.

Çeşidine ve sezona göre Çukurova'da yılda 2-3 ürün alınabildiğini aktaran Bağış, Türkiye'de turfanda olarak da adlandırılan ilk buğday hasadının da yine Adana'da yapıldığını ifade etti.

Osman Bağış, kent genelinde bu yıl 1 milyon 600 bin dekarda ekilmesi planlanan buğdaydan700 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini kaydetti.

Bağış, Türkiye genelinde ekilen "Adana 99" adlı tohumun veriminden bahsederek, "Burası, Türkiye'de buğdayın stoklarda azaldığı dönemde yapılan hasadıyla Türkiye'nin dört bir yanına buğday gönderilen yer. Bizim Adana buğdayı herkesin tercih ettiği bir buğdaydır." diye konuştu.

Türkiye'nin buğday ihtiyacının ülke içinden karşılanması için bu ürüne desteğin artarak devam edeceğini düşündüğünü anlatan Bağış, "Buğday eken çiftçilerimiz her zaman para kazanacaktır." dedi.

Bağış, yağışların ardından toprağın ekime hazır hale geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle geçen hafta yağışın olmasından dolayı çiftçilerimiz buğday ekimine şu an için hızlı bir şekilde başladı. Önümüzdeki hafta yağışın beklemesi nedeniyle buğday üreticilerimiz tatlı bir telaş içerisinde buğday ekimine devam etmektedirler. Ekimden sonra zaten yağmur da yağdıktan sonra çiftçilerimizin istediği olmuş olur. İnşallah ondan sonraki süreçte yağışlı bir sezon olur."

- Buğday ekiminde artış bekleniyor

Bağış, geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisinin buğdayın tonunu 7 bin 450 liraya aldığını, bunun üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi:

Oluşan fiyatın bu yıl Çukurova'da buğday ekim alanını artıracağını düşündüğünü anlatan Bağış, "Geçen sezon, buğday üreticisinin eline geçen ton başına 7 bin 450 lira. Diğer ürünleri eken üreticilere göre buğday çiftçisi daha çok memnun oldu. Diğer ürünlerde ayçiçeği kilogramı 8-10 lira, mısır serbest piyasada tonu 5 bin 500 liradan satıldı. Fiyatlar nedeniyle bu yıl buğday ekiminin geçen yıla göre biraz artacağını, çiftçimizin buğdayına daha iyi bakacağını ve daha iyi bir rekolte alacağını düşünmekteyim." ifadelerini kullandı.

- "Üretici her zaman tarlada"

Karaisalı ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde 150 dönümde buğday ekimi yapan Abdurrahman Evren, çiftçiliğin baba mesleği olduğunu belirtti.

Buğday ve ayçiçeğini dönüşümlü olarak ektiklerini, bu yıl buğday ekimi yaptıklarını aktaran Evren, "Kasım ayı başında bir yağmur yağdı. Toprak, geçen sürede ekilebilir hale geldi. Şu anda buğday tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. İnşallah üzerine bir yağmur yağmasıyla da gayet iyi olur. Bu dönemden sonra ayçiçeği ve mısır ekimi başlayacak. Üretici her zaman tarlada." şeklinde konuştu.

- Amik Ovası'nda da ekim mesaisi başladı

Bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda da üreticiler buğday tohumları toprakla buluşturuyor.

Hatay'da, sonbahar yağışlarının ardından kent genelinde ekimine başlanan buğdayın 495 bin dekarda üretilmesi, üründen de 245 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Çiftçilerden Mehmet Karaca (55), bu yıl 1000 dönümlük arazide buğday ektiğini dile getirdi.

Tohum ekimi öncesinde tarlayı traktörle sürerek havalandırdıklarını, daha sonra gübre attıklarını ve ardından toprağı tohumlarla buluşturduklarını anlatan Karaca, bu işlemlerin ardından sulamaya ağırlık verdiklerini belirtti.

Karaca, yağmurun verimi artıracağını ifade ederek, "Bu işlemler toplamda bir haftamızı alıyor. Bölgemiz çeşitli toprak özelliklerine sahip olduğu için dönümüne 400-700 kilogram ürün bekliyoruz. Tarlalarımız sulanmadığı zaman, verim ortalaması 150 kilogram düşük yaşanıyor." dedi.

Üretici Caner Kartal da tohum ekimi öncesinde toprağa taban gübresi atıldığını, ardından tohumları tarlaya ektiklerini anlatarak, "Toprağın buğday tohumlarıyla buluşturulması zor ve zahmetli. Buğday ekiminden önce dönüme 25 kilogram taban gübresi atıyoruz. Daha sonra dönümüne yaklaşık 30 kilogram tohum atıyoruz ve üzerini kapatıyoruz. 300 dönüm arazide buğday ekimi yaptım. Sürekli yerli tohum ekiyoruz ve yerli tohum tercih ediyoruz. Kasım ortasında buğdayı ekiyoruz ve mayıs ayı başında da hasadını yapıyoruz. Bu yıl güzel rekolte bekliyoruz. Yağışların iyi gitmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çiftçilerden Fevzi Delikent de bu yıl 1000 dönüm arazide buğday ektiğini ve verimde artış beklediklerini kaydetti.

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