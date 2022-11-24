Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 Temmuz'da alt kat komşusu Ahmet Pekyen'i (66) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan L.D. (26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ve maktul arasında öncesine dayalı husumet bulunduğu, karakola müracaat ederek birbirlerinden şikayetçi oldukları ve olaydan iki gün önce sanık ile maktul Pekyen'in oğlunun tartıştığı belirtildi.

İddianamede, olay günü sanığın av tüfeği ile balkona çıktığı, maktulün de dışarı çıkmasını beklediği, bir süre sonra bina önüne gelen komşusu Ahmet Pekyen'e av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü, bu yönüyle sanığın eylemini bir plan dahilinde gerçekleştirdiği bildirilerek, L.D'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 Temmuz'da Ahmet Pekyen, komşusu L.D. tarafından tüfekle vurularak yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan L.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.