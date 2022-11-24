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Adana'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 5 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

AA

Adana'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 5 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 1'i tutuklu 5 sanığa 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.H. ile hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan M.E, A.İ, F.K. ve A.A. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, güvenlik güçlerince kentte örgüt üyelerinin kullandığı ikamette yapılan aramada ele geçirilen listede detaylı bilgileri bulunan sanıkların, terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi.

Sanıkların, DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatı bulunduğu, kod isim kullandıkları, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları, sosyal medyadan örgüt lehine propaganda yaptıkları, ikametlerinde örgütsel doküman ele geçirildiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif olarak yer aldıkları anlatılan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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