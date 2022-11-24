Adana'da narko alan uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 4 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa, Onur, Ova ve Uçak mahallelerinde uygulama yapıldı.

Uygulamaya asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele, trafik denetleme ve özel harekat ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Şüpheli görülen araçlarda ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 uyuşturucu hap ve 1,76 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, trafik ekipleri, 2 sürücüye 28 bin 783 lira para cezası uyguladı, bir aracı da trafikten men etti.



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