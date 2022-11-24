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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da narko alan uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

AA

Adana'da narko alan uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 4 kişi uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa, Onur, Ova ve Uçak mahallelerinde uygulama yapıldı.

Uygulamaya asayiş, çevik kuvvet, terörle mücadele, trafik denetleme ve özel harekat ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Şüpheli görülen araçlarda ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 uyuşturucu hap ve 1,76 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, trafik ekipleri, 2 sürücüye 28 bin 783 lira para cezası uyguladı, bir aracı da trafikten men etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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