Adana'da huzurevinde kalan öğretmenlerin günü kutlandı

ADANA (AA) - Adana'da huzurevinde kalan emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde Öğretmenler Günü için etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve huzurevi müdürü Serdar Güneş, emekli öğretmenlerle sohbet edip, günlerini kutladı.

Nevzat Özer, etkinlikte yaptığı açıklamada, öğretmenliğin ulvi bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin insanlara yol gösterdiğini ve ufuklarını açtığını belirten Özer, "Bu anlamlı günde biz de huzurevimizde kalan öğretmen çınarlarımızla bir araya gelmek istedik. Onlara bir sürpriz yaptık. Huzurevinde kalan öğretmenlerimizin bu özel günlerini kutlamak istedik. Mutlu oldular, hatırlanmak güzel bir şeydir. Onlar bizim başımızın tacı, bizlere emanet." diye konuştu.

Emekli ilkokul öğretmeni Hüseyin Güve de 20 yıldır huzurevinde kaldığını aktararak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Emekli kimya öğretmeni Mehmet Sapmaz da kutlamada çok duygulandığın anlatarak, "Burada gözlerim yaşardı. Çok duygulandım, mutlu oldum. Ziyaretlerinden dolayı memnun oldum. Yetkililerin gelmesi bizi daha da memnun etti." dedi.



Konuşmaların ardından Özer tarafından emekli öğretmenlere hediyeler verildi.



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