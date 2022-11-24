Adana'da direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Aslan Sokak'ta telefon direğine çıkan bir kedinin aşağı inemediğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, merdivenle çıktıkları direkten kediyi indirdi.

Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.



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