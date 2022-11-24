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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Adana Atatürk Parkı'nda gerçekleşen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Süleyman Elban, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda devam eden programda yaptığı konuşmada, insanların kalbinde öğretmenlerin her zaman özel bir yeri olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin onurlu bir meslek olduğunu belirten Elban, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Elban, emekliliğe ayrılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verdi. Aday öğretmenlerin de yemin ettiği törende, öğretmenlerden oluşan müzik grubu dinleti sundu.

- Mersin

Mersin Cumhuriyet Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programdaki konuşmasına parmak kaldırıp salondaki öğretmenlerden söz ve müsaade isteyerek başladı.

Öğretmenliğin insan yetiştirmek gibi ulvi bir amaca hizmet ettiğini dile getiren Pehlivan, öğretmenlerden sadece ders değil hayata dair birçok şeyin öğrenildiğini söyledi.

Pehlivan, öğretmenlere müteşekkir olduklarını vurgulayarak, "Öğretmenler için devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yeni düzenlemelerle mesleki şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılıyor. Öğretmenlerimizin ortaya koyduğu hizmetlere paha biçilemez ve beşikten mezara devam eden hizmetlerdir. O yüzden sadece 24 Kasım'da değil, öğretmenlerimize her gün, her an teşekkür borçluyuz." diye konuştu.

Emekli öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verilen programda çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrenci ve öğretmenlere ödüller takdim edildi. Programda müzik dinletisi gerçekleştirildi.

- Hatay

Hatay'da, Antakya Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde süren programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Vali Rahmi Doğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilimde, sanatta, sanayide, tarımda ve her alanda gelişmiş ülkelerle yarışabilmesinde, öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin ürettiklerinin büyük önemi olduğunu belirtti.

Tören sonunda emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, anıta çelenk sundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajı okundu

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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