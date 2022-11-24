Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.



Aladağ Hükümet Konağı önündeki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Aladağ Belediyesi Düğün Salonu'nda devam eden kutlamada öğretmenler müzik eşliğinde eğlendi.

Törene, Kaymakam Emre Cebeci, Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile öğretmen ve davetliler katıldı.

Tufanbeyli Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tufanbeyli Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda devam eden programda Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri gösteri sundu.

- Mersin

Tarsus'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından etkinliklere Şehit İshak İlkokulu Esra Şemsi Salonu'nda devam edildi.

Öte yandan Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, öğretmenlerle birlikte Çamalan Mahallesi kırsalında fidan dikimi yapıldı.

Silifke'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu kutlama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Salonu'nda devam etti. Programda stajyer öğretmenler yemin etti, öğrenciler gösteriler sundu.

- Hatay

Reyhanlı ilçesindeki etkinlikler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden programda, Reyhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Belen'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Samandağ ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama Samandağ Kültür Merkezi'nde devam etti. Müzik dinletisinin yapıldığı programda, emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi.



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