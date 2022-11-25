Adana'da polis, şiddet mağduru kadını ve çocuklarını ziyaret etti

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, üç çocuğuyla yaşayan şiddet mağduru kadını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde evinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dini nikahlı kocası A.Ü. (32) tarafından şiddete maruz kalan E.G'yi (25) yaşadığı merkez Seyhan ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Polisler, E.G. ile sohbet edip, çocukları Berat (8), Bedirhan (6) ve Hira Ü'ye (3) çeşitli hediyeler verdi.

E.G, gazetecilere, 16 yaşındayken A.Ü. ile tanışıp dini nikahla evlendiklerini, geçen süreçte zaman zaman çeşitli bahanelerle kocasının kendisine ve üç çocuğuna şiddet uyguladığını anlattı.

Kocasının cezaevinde olduğunu belirten E.G, şunları kaydetti:

"Yıllardır eşimin şiddetinden kurtulmaya çalışıyorum. Ayrılmak için ailemin yanına her geldiğimde anneme, babama ve ablama saldırıyordu. Bu nedenle barışmak zorunda kalıyordum. Eşimin ailesinin isteği üzerine İskenderun'a gittik ve yanlarında yaşamaya başladık. Sonrasında annesi beni istemedi ve gitmemi söyledi. O gün evde kavga çıktı ve çocuklarımı alıp ailemin yanına döndüm. Birkaç gün sonra eşim eve geldi ve pencereleri kırdı. Kendimi ve çocuklarımı korumaya çalıştım. Beni dövdükten sonra saçımdan tutup, sürükleyerek beni dama çıkardı. Bana, 'Ya benimle kalacaksın ya da öleceksin' dedi. Can havliyle kendimi damdan aşağıya attım ve bacağım kırıldı. Şu anda devletin, ailemin ve komşularımın desteğiyle şimdi bu evde çocuklarımla geçinmeye çalışıyorum. Emniyet Müdürlüğünün desteği de arkamda. Allah hepsinden razı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.