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Adana Demirspor'dan Fatih Terim'in annesi için taziye mesajı

AA

Adana Demirspor'dan Fatih Terim'in annesi için taziye mesajı

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktör Fatih Terim'in 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından eski futbolcuları Terim'in, annesi Nuriye Terim'i kaybetmesine ilişkin yayımlanan mesajda, "Fatih Terim'in değerli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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