Adana'da minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'da minibüsünde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde, minibüsünde gece saatlerinde banknot içine sarılı uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ve sanığın benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak E.Y'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.Y, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı E.Y'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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