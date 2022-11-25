Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor

ADANA (AA) - Adana'da ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Ali Demir (31), 15 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Demir'e ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Baba Cuma Demir, oğlunun kaybolduğu gün evinden çıkarken gördüğünü ve arkasından seslendiğini, hızla uzaklaşmasıyla endişelendiğini belirtti.

Oğlunun evine dönmemesi üzerine durumu polise bildirdiklerini kaydeden Demir, şöyle devam etti.

"Oğlumun evden çıktıktan sonra yaklaşık 7 bin lira değerindeki cep telefonunu ikinci el telefon satışı yapan bir kişiye 3 bin liraya sattığını öğrendim. Ailemle birlikte her yeri aradık ama oğlumun izine ulaşamadık. Oğlum şimdiye kadar hiç evine gelmemezlik yapmadı. Devletimizden ve milletimizden oğlumun bulunması için yardım istiyorum. Oğlumun yerini bildirenlere 5 bin lira vereceğim. 10 gündür ne uyuyabiliyoruz ne de yemek yiyebiliyoruz. Ailece oğlumdan gelecek iyi haberi bekliyoruz."

Polis ekipleri, kayıp kişiyi bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

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