ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarının organizasyonuyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, beraberindeki Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız ile il binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını aktaran Can, şöyle devam etti:

"Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü

şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla

çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet

uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

- Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu, parti üyeleri ve kadınlar katıldı.

Mavioğlu, burada kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu dile getiren Mavioğlu, tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Mavioğlu, "Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hatay

AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti binasında basın açıklaması yapıldı.

Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, buradaki konuşmasında, partilerinin 5,5 milyon kadın üye ile aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

İl Başkanı Adem Yeşildal da kadına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını ifade ederek "Bunu sadece söylem bazında değil, hayata dair her alanda uygulayan bir iktidarız. Mevzuattan, ceza hukukuna, hatta anayasaya kadar düzenlemeler yapıldı. Çok mesafe katettik, ancak daha kat edecek mesafelerimiz var." dedi.

Programa, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve partililer de katıldı.

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Büşra Bozkan, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve AK Parti olarak bu suçun önlenmesi için gereken adımları attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Bozkan, her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.



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