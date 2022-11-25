Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

AA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarının organizasyonuyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, beraberindeki Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız ile il binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için çalıştıklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını aktaran Can, şöyle devam etti:

"Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü
şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla
çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet
uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

- Mersin

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu, parti üyeleri ve kadınlar katıldı.

Mavioğlu, burada kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu dile getiren Mavioğlu, tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini aktaran Mavioğlu, "Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hatay

AK Parti Hatay İl Başkanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti binasında basın açıklaması yapıldı.

Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, buradaki konuşmasında, partilerinin 5,5 milyon kadın üye ile aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

İl Başkanı Adem Yeşildal da kadına yönelik şiddetin her türlüsünün karşısında olduklarını ifade ederek "Bunu sadece söylem bazında değil, hayata dair her alanda uygulayan bir iktidarız. Mevzuattan, ceza hukukuna, hatta anayasaya kadar düzenlemeler yapıldı. Çok mesafe katettik, ancak daha kat edecek mesafelerimiz var." dedi.

Programa, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve partililer de katıldı.

- Osmaniye

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Elif Büşra Bozkan, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu ve AK Parti olarak bu suçun önlenmesi için gereken adımları attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunun altını çizen Bozkan, her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
YEREL HABERLER Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ...
(Görüntülü) CHP ADANA KADIN KOLLARI&#039;NDAN &#039;KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ&#039; AÇIKLAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP ADANA KADIN KOLLARI'NDAN ...
Adana'da minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana Demirspor'dan Fatih Terim'in annesi için taziye mesajı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'dan Fatih Terim'in annesi için taziye ...
Tarihi Varda Köprüsü'ne kadına şiddete karşı afiş asıldı
YEREL HABERLER Tarihi Varda Köprüsü'ne kadına şiddete karşı afiş ...
Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim ...
(Görüntülü)MERKEZLİ 5 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK OPERASYONU 25 GÖZALTI KARARI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERKEZLİ 5 İLDE SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK ...
Adana'da polis, şiddet mağduru kadını ve çocuklarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Adana'da polis, şiddet mağduru kadını ve çocuklarını ...
Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu: ...
Adana merkezli 5 ilde organize suç örgütü operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde organize suç örgütü operasyonu ...
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına hapis ...
Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde 24 Kasım ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım ...
Adana'da direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adana'da direkte mahsur kalan kedi kurtarıldı
Adana'da huzurevinde kalan öğretmenlerin günü kutlandı
YEREL HABERLER Adana'da huzurevinde kalan öğretmenlerin günü ...
(Görüntülü) 3 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRÜP ...
Adana'da narko alan uygulamasında 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da narko alan uygulamasında 4 şüpheli yakalandı
3 çocuk annesi eşini tüfekle öldürüp kaçtı
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi eşini tüfekle öldürüp kaçtı
Adana'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 5 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan 5 sanığa 15'er ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ&#039;NDE ATATÜRK ANITI&#039;NA ÇELENK SUNULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.