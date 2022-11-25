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ADANA (AA) - Adana ve Mersin'de bazı avukatlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi, avukatlar salonunda basın açıklaması düzenledi.

Katılımcılar adına konuşan avukat Deniz Eylem Coşkun Durmuş, kadına karşı şiddetin son bulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mersin'in Mut ilçesinde de bir grup avukat, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla adliye önünde toplandı.

Avukatlardan Mehmet Türkmen, gazetecilere, şiddet suçlarında cezaların caydırıcı olması gerektiğini kaydetti.

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