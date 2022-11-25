Adana'da öğrenciler, sebze fidelerini toprakla buluşturdu

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ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde lise öğrencileri, uygulamalı eğitim için tahsis edilen araziye 4 bin sebze fidesi dikti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 72 dönüm tarım alanı, öğrencilerin uygulamalı eğitimlerine ayrıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tarım Lisesi) öğrencileri, 4 bin marul, karnabahar ve lahana fidesini arazideki toprakla buluşturdu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal, uygulamayla tarımsal üretimi arttırmayı da hedeflediklerini belirtti.



Okul müdürü Zeynel Girente de öğrencilerin, toprağın ıslahından ürün hasadına kadar süreci uygulamalı olarak görme şansı bulduğunu kaydetti.

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