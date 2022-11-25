"Kendi Yolumda" filminin galası Adana'da yapıldı

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ADANA (AA) - Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın imzasını taşıyan "Kendi Yolumda" filminin galası gerçekleştirildi.

Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz, Çağatay Aras, Tamer Levent, Suzan Aksoy, Tuncer Salman ve Erkan Can'ın rol aldığı film, bugün vizyona girdi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gösterim öncesi oyuncular, burada kendilerini karşılayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile sohbet etti.

Oyuncular daha sonra izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Oyunculardan Ferit Aktuğ, "Filmde mekan olarak bildiğiniz yerleri izleyeceksiniz. Film güzel. İnşallah sizler de filmi beğenirsiniz." dedi.

Daha sonra oyuncular, izleyicilerle beraber filmi izledi.

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