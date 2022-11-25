GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu

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ADANA (AA) - Adana'da ailesinin 10 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Ali Demir (31), 15 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Demir'e ulaşamayan ailesi durumu polise bildirdi.

İlçenin Gökçeli Mahallesi'nde vatandaşların Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanılanda erkek cesedi olduğunu bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin Ali Demir'e ait olduğunu belirledi.

Demir'in cesedi, ekiplerin incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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