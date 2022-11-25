Adana'da "Kadına Yönelik Şarkılar" konseri düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da Seyhan Kaymakamlığı koordinasyonunda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadına Yönelik Şarkılar" konseri düzenlendi.

Şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği Nazende Çok Sesli Türk Müziği Derneği Korosunun sahne aldığı konser, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Konserde, kadınlara yazılmış şarkılar seslendirildi.

Etkinliğe, Vali Süleyman Elban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.



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