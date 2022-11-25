Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Buldu'ya (56), H.Ö. yönetimindeki 01 YT 324 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Buldu yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi olay yerinde Buldu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.



Sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

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