Adana'da marketlerden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da 7 marketten yaklaşık 150 bin liralık hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kent merkezindeki çoğu zincir marketlere ait 7 iş yerine kapılarını parke taşıyla kırarak giren hırsızlar sigara ile kasalardan para çaldı.



Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 150 bin liralık zarara yol açan şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olaylarını, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. (15) ve Ercan İ'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, zanlıların olayların ardından Timur S'nin (22) kullandığı araçla kaçtığı tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler E.E, Ercan İ. ve Timur S'yi yakaladı.

Zanlıların sigaraları satması için anlaştığı öne sürülen Samet D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, Ercan İ. ve Timur S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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