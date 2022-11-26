Adana'da marketlerden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da marketlerden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA

Adana'da marketlerden hırsızlık iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da 7 marketten yaklaşık 150 bin liralık hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kent merkezindeki çoğu zincir marketlere ait 7 iş yerine kapılarını parke taşıyla kırarak giren hırsızlar sigara ile kasalardan para çaldı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 150 bin liralık zarara yol açan şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızlık olaylarını, emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. (15) ve Ercan İ'nin (21) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, zanlıların olayların ardından Timur S'nin (22) kullandığı araçla kaçtığı tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler E.E, Ercan İ. ve Timur S'yi yakaladı.

Zanlıların sigaraları satması için anlaştığı öne sürülen Samet D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, Ercan İ. ve Timur S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 7 MARKETTEN 150 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 7 MARKETTEN 150 BİN LİRALIK HIRSIZLIK ...
7 marketten 150 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER 7 marketten 150 bin liralık hırsızlık yapan ...
(Görüntülü) PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19, GRİPLE BİRLİKTE RİSKLİ GRUP İÇİN SIKINTI YARATABİLİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. TAŞOVA COVİD-19, GRİPLE ...
(Görüntülü)ADANA - KAZADA ÖLEN AĞABEYİNİN ELİNİ UZUN SÜRE BIRAKMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA - KAZADA ÖLEN AĞABEYİNİN ELİNİ UZUN ...
10 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
YEREL HABERLER 10 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu
Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Adana'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Kazada ölen ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada ölen ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı
Adana'da "Kadına Yönelik Şarkılar" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Kadına Yönelik Şarkılar" konseri düzenlendi
"Kendi Yolumda" filminin galası Adana'da yapıldı
YEREL HABERLER "Kendi Yolumda" filminin galası Adana'da yapıldı
(Görüntülü) ADANA - SEL SULARINA KAPILIP HAYATINI KAYBETMİŞTİ, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - SEL SULARINA KAPILIP HAYATINI ...
Adana'da öğrenciler, sebze fidelerini toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Adana'da öğrenciler, sebze fidelerini toprakla ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Mersin'de sele kapılarak yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Mersin'de sele kapılarak yaşamını yitiren kadının ...
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ...
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ...
GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da kaybolan kişinin cesedi sulama ...
Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi aranıyor
YEREL HABERLER Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kişi ...
(Görüntülü) CHP ADANA KADIN KOLLARI&#039;NDAN &#039;KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ&#039; AÇIKLAMASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP ADANA KADIN KOLLARI'NDAN ...
Adana'da minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da minibüsünde uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana Demirspor'dan Fatih Terim'in annesi için taziye mesajı
YEREL HABERLER Adana Demirspor'dan Fatih Terim'in annesi için taziye ...
Tarihi Varda Köprüsü'ne kadına şiddete karşı afiş asıldı
YEREL HABERLER Tarihi Varda Köprüsü'ne kadına şiddete karşı afiş ...
Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fatih Terim'in annesi hayatını kaybetti
Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.