Hatay'da "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri"

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HATAY (AA) - Yazar, düşünür, çevirmen ve eğitimci Cemil Meriç'in doğduğu yer olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen "2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri" devam ediyor.



Reyhanlı Kaymakamlığı, belediyesi, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde düzenlenen etkinlik Cemil Meriç Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cemil Meriç'i doğdu Reyhanlı'da anmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şanverdi, "Cemil Meriç, tüm zorluklara ve gözlerini 38 yaşında kaybetmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. İnsanları, ülkemizi ve dünyayı aydınlatmak için mücadelesini sürdürdü." dedi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da Cemil Meriç'in bıraktığı eşsiz eserlerin ve dünya görüşünün kendilerine ışık tuttuğunu belirtti.

Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç ise babasın doğduğu Reyhanlı'da bu tür etkinliklerle anılmasının kendisi ve ailesi için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri kapsamında hazırlanan kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikler 11 Aralık'a kadar sürecek.



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