Adana'da 2 haftada 40 milyon 74 bin makaron ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 2 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 40 milyon 74 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-26 Kasım'da kaçak ürünlerin bulunduğu tespit edilen araç, ikamet ve depolarda arama yaptı.

Aramalarda 31 milyon 924 bini tütün doldurulmuş 40 milyon 74 bin makaron, 10 bin 260 paket sigara, 1600 puro, 40 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi bulundu.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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