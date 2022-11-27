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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da temel atma töreninde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da temel atma töreninde konuştu:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 26 Kasım itibarıyla Tahıl Koridoru'ndan 495 geminin geçtiğini, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürününün taşındığını belirtti.

Kirişci, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Limkon Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fabrikasını gezerek, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak güneş panellerini inceledi.

İncelemesinin ardından fabrikanın yeni üretim tesisinin temel atma törenine katılan Kirişci, dününü bildikleri bir tesisin bugün yeni bir adımla yoluna daha hızla devam ediyor olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Limak'ın, sürekli altını çizdikleri tarım sanayi entegrasyonunun güzel örneğini gösterdiğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"2008'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da teşrifleriyle bu süreci başlatmıştı. Bugün ise ikinci fazı diyebileceğimiz yeni bir sürece giriyoruz. İnşallah kısa süre sonra bu ikinci kısmı da üretim faaliyetlerine başlamış ve burada yine gıda sektörü adına tarım ürünlerini kullanarak, onlara katma değer kazandırılmasını sağlamış olacaktır. Bu vesileyle öncelikle Limak grubuna bu kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren bir gruba gıda sektörüne de dahil oldukları ve buraya yatırım yaptıkları için bir vatandaş, Adanalı bir kardeşiniz, tarım ve orman sektörünün başında bulunan bir kişi olarak teşekkür etmek istiyorum."

Kirişci, tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, "İHA'larla SİHA'larla Gökbeylerlerle HÜRKUŞ'larla savunma sanayinde son 20 yılda geldiğimiz nokta, yerlilik ve millilik oranında nasıl yüzde 20'lerden yüzde 80'lere erişti ve hepimizin göğsünü kabartıyorsa, tarım sektörü de bir o kadar göğsümüzü kabartması gereken bir alandır." diye konuştu.

- Tahıl Koridoru'ndan 495 gemi geçti

Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşında tarihi misyon, duruş ve istikrarlı davranış sergilediğinin altını çizen Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti, taraflar arasında arabuluculuk rolü üstlendi. Dünya için önem arz eden gıda krizini aşmak adına İstanbul merkezli gıda, tahıl geçişini sağlayacak oluşumu gündeme getirdi. Bunda da netice alınmış oldu. Her ne kadar art niyetli de olmasa bile bilgisizlikten dolayı buna sadece 'Karadeniz tahıl girişimi' adını vermiş olsalar da ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini zikretmemek adına bu konularda imtina gösterseler de artık bütün dünya biliyor. 26 Kasım itibarıyla bu koridordan 495 gemi geçmiş, 12 milyon ton tahıl ve gıda ürünleri bu koridoru kullanmıştır. Bunun yüzde 58'sini Avrupa, yüzde 23'ünü Asya, yüzde 12'sini Afrika, yüzde 6,7 gibi küçük bir bölümünü de Orta Doğu ülkeleri almıştır. Birleşmiş Milletler kriterlerine göre en fazla ihtiyacı olan ülkelerin aldıkları ise oldukça cüzi, sadece yüzde 6,4 gibi düşük bir orandır. Ülke olarak inşallah onlara buğday, un, makarna, irmik ve diğer ürünlere dönüştürülmüş hallerini o ülkelere sunan biz olacağız. Türkiye'nin bu misyonu ve vizyonu, çok şükür sektörü ve dünyayı rahatlattı."

Çiftçilerin, bol yağış sayesinde başarılı üretim yılı gerçekleştirdiğini belirten Kirişci, 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretimin bu yıl rekor kırarak 127 milyon tonun üzerine çıkacağını söyledi.

Kirişci, tesisin istihdama ve üretime katkı sağlayacağına işaret ederek, bu tür girişimlerin "Türkiye Yüzyılı" hedefi açısından önemli olduğunu belirtti.

- Diğer konuşmacılar

Vali Süleyman Elban da Çukurova'daki tarım ürünlerinin işletilip değerlendirilmesi açısından Limkon fabrikasının kapasitesini genişletmesinin önemli olduğu belirtti.

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de toplamda 200 milyon liranın üzerinde bir yatırımla kurulacak yeni tesisin, ihracatlarını 2 katına çıkaracağını söyledi.

ABD ve Japonya gibi ülkeler de dahil toplamda 36 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Özdemir, "Şirketimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kalitede ürünler üreterek ihracatımızı daha da artıracaktır. Limkon olarak, bu yatırımla birlikte özellikle Güney Kore, Vietnam ve Hindistan pazarlarına da ihracat yapmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Özdemir, 6 ayda tamamlanmasını planladıkları tesiste çoğunluğu kadın çalışanlardan oluşan yaklaşık 50 kişiye istihdam yaratılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Nihat Özdemir, Bakan Kirişci ve Vali Elban'a plaket verdi. Limkon Genel Müdürü İlker Güney de Nihat Özdemir’e plaket takdim etti. Daha sonra tesisin temel atma töreni yapıldı.

Törene, AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve diğer ilgililer katıldı.

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