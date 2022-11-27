Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'daki sulama projelerini inceledi:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin su varlığının en verimli şekilde kullanılması için gayret ettiklerini belirtti.

Kirişci, Adana Valisi Süleyman Elban ile Yedigöze İmamoğlu Sulama Projesi'nin, İmamoğlu ilçesindeki 4. kısım boru montaj sahasında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Kirişci, hat kapama yapısının betonunun dökülmesi için butona bastı, sohbet ettiği işçilerle fotoğraf çektirdi.

Vahit Kirişci, kent genelindeki 33 bin 333 dekar tarım arazisine kurulması planlanan akıllı otomasyon sulama sisteminin, Ufacıkören Mahallesi'ndeki test uygulamasına da katıldı.

- "Suya olan ihtiyaç her geçen gün artıyor"

Sistemi çalıştırıp, tarlaya su veren Bakan Kirişci, gazetecilere, sulamayla ilgili yatırımların teknolojiyle bütünleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin su kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanmak zorunda olduklarını belirten Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplam su varlığımız 112 milyar metreküp, ancak artan nüfus ve üretim desenimize bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Suya olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Toplam su tüketimimizin yüzde 76'sı doğrudan tarımsal sulamaya gidiyor, yüzde 24'lük kısmı da sanayi ve evlerde kullanılıyor. Dolayısıyla bizim bütün çabamız, gayretimiz suyu en verimli şekilde kullanmak."

Kirişci, tarımsal sulamanın geliştiğine işaret ederek, "Tarla içerisindeki sulamada, sadece damlama veya yağmurlama sulamayla yetinmiyoruz. Bunun sonraki hamlesi olarak hem topraktaki nemin hem de iklimsel, meteorolojik verilerin esas alındığı, buna göre de sulama sisteminin açılıp, kapatıldığı bir sistemin pilot uygulamasını gerçekleştirdik. Burada kullanılan yazılımın, donanımın yerli ve milli olması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağlandığını anımsatan Kirişci, akıllı otomasyon sulama sisteminin de dijitalleşme çalışmalarının açılımı olduğunu dile getirdi.

Bakan Kirişci, gençlerin tarımla ilgilenmesini önemsediklerini vurgulayarak, kuracakları Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'nde gençlerin projelerini dinleyeceklerini kaydetti.

İncelemelerinde Kirişci'ye, AK Parti Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru ile İl Başkanı Mehmet Ay da eşlik etti.

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