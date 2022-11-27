Adana'da "Surf Casting" balık tutma yarışması

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ADANA (AA) - Yumurtalık ilçesinde düzenlenen "Surf Casting" balık tutma yarışmasına 75 takımdan 150 balıkçı katıldı.

Akdeniz Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneğince 4.'sü organize edilen yarışma Zeytinbeli Plajı'nda yapıldı.

2 gün süren organizasyonda, sahil güvenlik ekipleri de önlem aldı.

Kıyıdan olta atan katılımcılar balık tutmak için yarışırken, tutulan balıklar kayıt altına alındıktan sonra tekrar denize bırakıldı.

Balıkçılar, organizasyonda çevre bilinci ve sürdürebilir av konularına dikkati çekti.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Mustafa Serkan İnanç, AA muhabirine, amaçlarının amatör ve sportif olta balıkçılığının sevdirilmesi ve tanıtılması olduğunu söyledi.​​​​​​​

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